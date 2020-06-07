شكرا لقرائتكم محمد شبانة: بيراميدز يسعى لضم الشيخ وناصر ماهر بدلاء لعبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانهة فى لايف " اليوم السابع "، عن أن نادي بيراميدز بدأ التفكير فى التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي وأيضا ناصر ماهر المعار إلى صفوف نادي سموحة للتعاقد معه أيضا وتدعيم خط الوسط ليكونا خليفة عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز.

وأكد محمد شبانة فى برنامج " مع شبانة" على صفحات اليوم السابع، أن نادي بيراميدز يرغب في ضم أكثر من لاعب مميز ونجم بعد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي و شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي وكل هؤلاء لاعبين نجوم وكبار .

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وأضاف شبانة فى لايف اليوم السابع أن أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي يرحب بالانتقال لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء علي سبيل الاعارة أو البيع النهائي ، ونفس الأمر لناصر ماهر الذى يري أنه يخرج للإعارة والتواجد فى فريق كبير مثل بيراميدز إضافة له.

تابع شبانة فى لايف " اليوم السابع " : فايلر يتمسك حتي الآن ببقاء أحمد الشيخ مع الفريق بالموسم المقبل، إلا أنه في حالة بقاء رمضان صبحي والنجاح في التعاقد مع جناح أجنبي سوبر قد يتغير فكر الادارة الحمراء بالنسبة لاحمد الشيخ.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.