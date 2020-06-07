شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: اللوائح لا تتيح للأهلي التتويج بلقب الدوري حال إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن اللوائح لا تتيح للأهلي التتويج بلقب الدوري العام حال إلغائه نظرا لما تبقي من نصف الموسم جميع مباريات الدور الثاني مما يعني كل الاحتمالات والافتراضات فى المسابقة .

وأضاف المدير الفنى لفريق سموحة فى تصريحات لبرنامج لقاء خاص , على قناة on time sport 1 قائلا : "حققت المطلوب منى في كل تجاربي التدريبية وموسم 2014 الأفضل في مسيرتى وصيف الدوري والكأس وكنت أحسن مدرب في مصر".

وتابع صدقي، أن الموسم القادم سيكون استثنائيا حال استكمال الموسم الجاري ، وإنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، خاصة وأن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.

وواصل صدقي حديثه قائلا : التزم تماما بالحجر الصحي ولا اغادر المنزل واتابع تدريبات اللاعبين يوميا عبر الفيديو مع مدرب الاحمال ونتنظر عودة الدوري لتحديد مصير الفريق مضيفا كل اللاعبين خضعوا للوزن قبل إجازة كورونا واتوقع زيادة الوزن بصورة كبيرة وعملنا غرامة لزيادة الوزن الكيلو ب 5 الاف جنية

ووجه صدقي الشكر للجهاز الفني ولاعبى سموحة على التبرع لصالح النادى ، مضيفا أتمنى عودة النشاط الرياضي والمصلحة العامة تقتضى استكمال الدوري مؤكدا أن الموسم القادم سيكون استثنائيا حال استكمال الموسم الجاري غير أن أغلب اندية الدوري ترغب في الغاء المسابقة الموسم الحالي

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قال حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة، أنه يستطيع العودة بلاعبيه للياقة المطلوبة من خلال 4 إلى 5 أسابيع، وأنه يحتاج فترة اعداد 5 أسابيع لتجهيز اللاعبين حال عودة الدوري .