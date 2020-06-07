شكرا لقرائتكم محمد شبانة: من النوادر أن يتحكم الزمالك فى تحديد بطل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف " اليوم السابع "، عن أن هناك حالة من عدم الإنضباط داخل اللجنة الخماسية خاصة بعودة النشاط الرياضي والخلاف القائم منذ فترة طويلة بينهم وبين الأندية والإنفصال عنهم سواء أندية الدوري الممتاز أو القسم الثاني أو الثالث.

وأضاف الإعلامي محمد شبانة عبر صفحات " اليوم السابع "، أن اتحاد الكرة سمح لإطلاق كل نادي لتصريحات مختلفة وعلى رأسها التصريحات التي أطلقها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن الزمالك كان موافق على منح اللقب للأهلي فى حالة إلغاء الدوري منذ فترة أما الآن فالزمالك غير موافق .

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانة عبر لايف " اليوم السابع " : " من النوادر أن يتحكم نادي فى الفريق البطل فأين دور اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، والذى من دورها تحديد أي أمور أدارية خاصة بالدوري و الصعود و الهبوط وليس الأندية ، وفى الدوري الإنجليزي " ما يقدرش مانستشر سيتي يطلع يتكلم ويقولو ليفربول بطل الدوري أو مانشستر يونايتد أو حتى فى الدوري المغربي.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.