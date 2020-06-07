شكرا لقرائتكم حسام عاشور يفضل الاحتراف فى السعودية على الدوري البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضل حسام عاشور قائد النادي الأهلي الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي عن الاحتراف في الدوري البرتغالي، بعد تلقيه عرضين خلال الأيام الماضية بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى حسام عاشور عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخي للأهلي يرفض اللعب لأي نادي في مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر، واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط.