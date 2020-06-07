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شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: لما تساند فريقك تلاقى كمية وقاحة وشتيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد أحمد عيد عبد الملك بعد متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بسبب اختلافهم معه في بعض الأراء الرياضية.
وكتب عبد الملك :" انك تقدم معلومة وتساند فريقك او تنتقد المنافس او تتكلم علي نفسك اي شئ بتلاقي كمية وقاحة وشتيمة وقلة ادب عند بعض الناس وفي كل وقت".
أضاف عبد الملك:" الحقيقة دي حاجة بترجع لتربيتك انت اصلاً مش طايقني ايه يخليك تيجي وتكتب وتشتم هنا الا اذا في حاجة مش طبيعية فكر بقي ودي كمان اشك فيها".
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