أسباب عدم تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري

قام مصدر مسئول في اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب عدم تتويج النادي الأهلي وحصوله على لقب الدوري لهذا الموسم بالتحديد في إصدار قرار إلغاء المسابقة وعدم استكمالها مرة أخرى وأكد المصدر أن اللجنة اعتبرت هذا الموسم لم يقم من الأساس وأكد أن اللجنة كانت تتمنى استمرار الموسم ليحصل كل نادي على ما يستحق ولكن تعطل كل ذلك بسبب ما تمر به البلاد من ظروف.

وأكد المصدر أن في حالة حصول النادي على اللقب هذا يتطلب حسم الأندية الثلاثة المؤهلة للدوري الممتاز وسيتم تحديد الأندية الهابطة والصاعدة في دوري القسمين والثالث وهذا الأمر سيجعل اللجنة الخماسية تتعرض لصراع كبير مع الأندية.