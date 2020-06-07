مهند علي يرحب بالانتقال إلى الهلال السعودي

أبدى النجم العراقي مهند علي لاعب فريق الدحيل القطري والمعار إلى صفوف بورتيمونينسي البرتغالي ترحيبه بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري . الصيفية الجاري . وقال مهند في تصريحات خاصة لصحيفة فوتبول: " أرحب بالانتقال إلى فريق الهلال السعودي، لما يملكه من سمعة كبيرة عربيًا وآسيويًا، ولن أعود إلى الدحيل القطري ". لما يملكه من سمعة كبيرة عربيًا وآسيويًا، ولن أعود إلى الدحيل القطري ". وأضاف النجم العراقي: " تجربتي في الدوري البرتغالي مميزة للغاية، واستفدت منها كثيرًا في تطوير نفسي خلال الفترة الأخيرة ".

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