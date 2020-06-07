الأندية ترفض حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة

بدأت الأندية في التواصل مع بعضها البعض لمقاطعة اجتماع الجمعية العمومية المقرر أن يدعو إليه اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة.

ويحق لاتحاد الكرة حال عدم اكتمال النصاب اعتماد اللائحة التي أجرى عليها تعديلات بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

يدعو إليه اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة.ويحق لاتحاد الكرة حال عدم اكتمال النصاب اعتماد اللائحة التي أجرى عليها تعديلات بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

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