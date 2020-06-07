أوجسبورج يخطف تعادلاً مثيراً أمام كولن بالدوري الألماني

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة أوجسبورج ونظيره كولن، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الألماني.

تقدم كولن بالهدف الأول عند الدقيقة 85 عبر لاعبه موديست، قبل أن يدرك أوجسبورج هدف التعادل سريعاً عند الدقيقة 88 بأقدام لاعبه فيليب ماكس عند

الدقيقة 88.وأضاع فريق أوجسبورج ركلة جزاء عند الدقيقة 27 سددها اللاعب فلوريان.بتلك النتيجة ارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة 32 في المركز 13، بينما ارتفع رصيد كولن عند النقطة 35 في الترتيب الثاني عشر.