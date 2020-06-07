عضو اتحاد كرة اليد: سنبهر العالم بتنظيم المونديال

أكد الدكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن إدارة الاتحاد مستعدة تمامًا فى حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضى ولدينا جاهزية لعودة تدريبات المنتخب الوطنى الأولللرجال تدريجيًا استعدادًا لبطولة العالم المقبلة التى ستكون على أرض مصر.
أشار العدل إلى أن الاستعدادات للمونديال تجرى على أعلى مستوى من الجاهزية وسيشهدالعالم عظمة مصر فى تنظيم تلك البطولة على أرض بلدنا.
وأضاف، بأن هناك مساندة قوية ودعمًا كبيرًا من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، للاتحاد المصرى لكرة اليد فى جميع الملفات والاستعدادات والتجهيزات الكبيرة التى تشهدها مصر لهذا الحدث العالمى.
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