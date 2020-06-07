الدحيل القطري يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

دخل نادي الدحيل القطري في مفاوضات جادة مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل وذلك ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول.
وأكدت صحيفة ميرور البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد أن النادي القطري تقدم بعرض للسيتي من أجل ضم الإسباني دافيدسيلفا نجم خط وسط الفريق خلال الميركاتو الجاري .
وخاض صاحب الـ 34 عامًا 424 مباراة مع السيتي في كل البطولات خلال مسيرته، سجل خلالهم 74 هدف وصنع 134 تمريرة حاسمة وحقق العديد من البطولات والإنجازات .
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