نابولي يتمسك بلاعبه فابيان رويز

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اقترابه من تقديم عرضاً جديداً إلى لاعبه فابيان رويز لتجديد تعاقده مع الفريق، بالرغم من أن عقده سينتهى بعد فترة ثلاثة

مواسم مقبلة.وأكد المدير الرياضي للنادي في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس"، أن رويز يعد بقاؤه من ضمن الأهداف الرئيسية للفريق وركيزة أساسية في خطة المدير الفني لنابولي جاتوزو.وأضاف، نعلم أن ريـال مدريد وبرشلونة أبديان الاهتمام بضم اللاعب لكننا، لا نرغب في التفريط عنه الآن، واللاعب ذاته أبدى مرونة في البقاء ضمن صفوف نابولي.