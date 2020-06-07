باريس سان جيرمان يجدد طلبه بضم الجزائري بن ناصر

جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طلبه إلى إدارة ميلان بالحصول على خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب الفريق الإيطالي خلال الميركاتو المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأحد،

أن إدارة ميلان تلقت عرضاً من النادي الفرنسي تقدر قيمته بـ 40 مليون يورو، بعد رفض العرض الأول، المقدرة قيمته بـ 30 مليون يورو.وأكد ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، سعي الجهاز الفني لضم بن ناصر، وتم تقديم عرض قريب من مطالب إدارة الميلان التي ترغب في التفريط عن اللاعب مقابل 50 مليون يورو.