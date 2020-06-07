كونتي يفشل في إقناع لاوتارو بالبقاء مع إنتر ميلان

فشل انطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان الايطالي ، بإقناع لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، بالبقاء مع صفوف النيراتزوري، الموسم المقبل.

وأضافت صحيفة "سبورت " الكتالونية بأن لاوتارو يرغب بالانتقال لصفوف نادي برشلونة من أجل اللعب بجواره مواطنه ليونيل ميسي قائد البرسا، لافتة إلى أن قرار اللاعب سيكون حازمًا في مستقبله، وأن مدربه كونتي فشل بإقناعه بالبقاء مع الفريق،

رغم مشاركته أساسيًا بشكل دائم.وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يعتزم تقديم 60 مليون يورو بالإضافة إلى وضع لاعب أو اثنين ضمن الصفقة، من ضمنهم جونيور فيربو، والثاني قد يكون سيميدو.وتابعت الصحيفة أن برشلونة يسعى للتوصل لاتفاق مع انتر ميلان في متطلباته من أجل إتمام الصفقة ، قبل ١ يوليو الذي سيفعل فيه بند مارتينيز.

ويعاني نادي برشلونة من نقص في الموارد المالية، اثر جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسببت في توقف الأنشطة الرياضية والكروية، وعليه سيكون دفع مبلغ ١١١ مليون يورو رقمًا صعبًا برغم تمسك إدارة انتر ميلان بالرقم المطلوب وهو ما اكده المدير الرياضي بالنادي الإيطالي في تصريحاته.

وتابعت بأن برشلونة يتفاوض منذ عدة أسابيع مع إنتر ميلان بهدف خفض سعر المهاجم الأرجنتيني، وتقليل المبلغ المطلوب، وسيحاول برشلونة تقريب المفاوضات عن طريق تضمين لاعبين خلال الصفقة.