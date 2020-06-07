نتائج اختبارات فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي مُبشرة

تلقى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يستعد لاستئناف نشاطه في 17 يونيو، خبرا سارا بصدور نتائج سلسلة الفحوص الأخيرة التي أجراها من دون ظهور أي حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخضع ما مجموعه 1195 لاعبا وعاملا في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومي الخميس والجمعة .

وقالت رابطة البريميرليج في بيان مساء السبت: “يمكن لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التأكيد أنه في يومي الخميس 4 يونيو والجمعة 5 يونيو، تم اختبار 1195 لاعبا وموظفا في الأندية للكشف عن فيروس كوفيد-19. ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية”.

وهذا الإعلان يعني أنه توقف عدد الإصابات بـ”فيروس كورونا” حتى الآن عند 13 حالة إيجابية من إجمالي 6274 اختبارا تم إجراؤه على اللاعبين والطواقم، على أن تستمر الاختبارات على أساس مرتين في الأسبوع.

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