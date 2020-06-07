راموس يحلم بالاعتزال بقميص ريال مدريد في السانتياجو بيرنابيو “الجديد”

يقول شقيق ووكيل أعمال “سيرجيو راموس” إن اللعب في “السانتياجو برنابيو الجديد”، والذي أعيد تطويره سيكون “التقاعد المثالي” لقائد ريال مدريد ورمزه الحالي.

وينتهي عقد راموس الحالي في عام 2021، ومستقبل المدافع البالغ من العمر 34 عامًا مع اللوس بلانكوس أبعد ما يكون عن التأكيد، حيث لم يتم الاتفاق على بنود العقد الجديد.

وفاز نجم مدريد وقائد المنتخب الإسباني بأربعة ألقاب في الليجا، وأكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه من إشبيلية عام 2005، ويعتبر القلب النابض لجيل النادي الملكي التاريخي.

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ومع خضوع ملعب “السانتياجو برنابيو” الأيقوني في مدريد لأعمال التجديد، ناقش “رينيه راموس” مستقبل شقيقه في العاصمة الإسبانية، وسط شائعات حول رغبته في إنهاء مسيرته بالأندلس.

وقال رينيه لأوندا سيرو “سيرجيو يرغب في الاستمرار طالما استطاع اللعب في البرنابيو الجديد، سيكون التقاعد المثالي له، إنه يركز على إنهاء الموسم بأفضل صورة ومن ثم التركيز”.

وشارك راموس في 25 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف، حيث لعب 34 مباراة في جميع المسابقات.

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