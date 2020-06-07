وليد الفراج يُغضب جمهور النصر بغزل جديد في الهلال

أغضب الإعلامي السعودي “وليد الفراج” جمهور نادي النصر بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، حيث تغزل بشكل واضح في الاستراتيجية التي تتبعها إدارة نادي الهلال منذ سنوات بعيدة في عملية تطوير منشآت النادي وعقود الرعاية.

وأتهم وليد الفراج من قبل عشاق النصر في نفس هذه التغريدة بالإنحياز إلى الهلال، وهو نفس الاتهام الذي تعرض له على مدار فترة تقديمه لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC السعودية هذا الموسم 2020/2019.

وقال وليد الفراج في أحدث تغريداته “نادٍ لديه قدرات تسويقية وتخطيط استراتيجي متقدم عن الآخرين بعدة سنوات، الملعب خير مثال. ما فعله وحيدًا قبل سنوات أصبح تحدي استراتيجي للآخرين الآن، ناس سابقة وقتها”.

وقصد وليد الفراج الهلال رغم عدم ذكر اسمه، حيث انتهى الهلال من مرحلة تأجير ملاعب مبارياته في الدوري والمسابقات القارية، وإنفرد بلقب أول فريق سعودي يمتلك ملعبًا خاصًا به بدلاً من اللعب على ملعب المدينة.

كما لا يوجد فريق كرة قدم سعودي لديه عقود رعاية كثيرة مثل التي تمتلكها إدارة الهلال، الأمر الذي در على النادي أرباح مالية ضخمة ساعدته على تحقيق الإكتفاء الذاتي وإبرام صفقات رنانة لينجح في تحقيق اللقب الذي طال انتظاره “دوري أبطال آسيا” نهاية عام 2019، عكس كل أندية السعودية الكبيرة التي لا تزال تعتمد على أفراد للانفاق على الصفقات.

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وتفاعل عدد كبير من جمهور الهلال مع هذه التغريدة، لدرجة دفعت أكثر من 4 آلاف مستخدم في تويتر لإعادة نشرها من جديد (ريتويت)، وقام 4 آلاف آخرين بوضعها في قائمة المفضلات.

وحاول أحد عشاق نادي النصر التقليل من إنجازات الهلال، قائلاً “أول عالمي في آسيا هو النصر، أول بطل دوري هو النصر، أول نادي يحقق أعلى فوز متتالي هو النصر، أول نادي يتعاقد مع الذكاء الاصطناعي أيضًا النصر، وأول فريق يحقق اللعب النظيف من الفيفا هو النصر، وأول فريق يصل للنقطة 70 هو النصر، أما تفكير البعض: أول نادي لعب في ملعب مرابط لا يكون بينحسب إنجاز لهم، والنصر سابق قبله يا وليد”.

لكن مشجع لنادي الهلال تكفل بالرد نيابة عن وليد الفراج، قائلاً “أكثر فريق تحقيقًا للألقاب المحلية هو الهلال، أكثر فريق تحقيقًا للألقاب القارية هو الهلال، والأكثر فوزًا بالدوري السعودي، والأكثر تسجيلاً في الدوري هو الهلال، إنجازاتكم لا شيء مقارنة بالهلال، يحقق اللعب النظيف؟ يوصل 70 نقطة في موسم فيه 16 فريقًا هي إنجازات وهمية”.

تغريدة وليد الفراج

إلى ذلك، يتصدر نادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وحقق النصر الفوز على الهلال في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف، وكان من المنتظر إقامة ديربي الرياض بينهما يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23، غير أن كل شيء تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.