محمد عثمان يتوعد بنشر فضائح مرتضى منصور في بيانه الأول

صدر عن المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي المصري محمد عثمان أول بيان رسمي ضد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” على خلفية هجوم الأخير عليه عبر قناة الزمالك.

وتضمن بيان محامي الأهلي السابق الذي نشره عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” رسالة شكر إلى زملائه المحامين لتضامنهم معه، في مواجهة الحملة الشرسة التي شنها عليه رئيس الزمالك.

وتوعد محمد عثمان رئيس الزمالك بالرد عليه بشكل عنيف، بعدما وجه له مرتضى منصور اهانات بالغة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النادي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد كلفت محمد عثمان بتولي ملف مقاضاة نادي الزمالك بسبب وضعه لافتات داخل مقر النادي كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي”.

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وقال محمد عثمان في بيانه أنه قرر الرد على مرتضى منصور بنفس طريقته بسبب تعطل القانون وعدم القدرة على محاسبته قانونيا بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.

وأنهى محمد عثمان بيانه، مشيرا إلى أنه سوف ينشر ما يفيد تورط مرتضى منصور في بعض الفضائح.

يذكر أن محمد عثمان كان قد تقدم باعتذار عن منصبه كرئيس اللجنة القانونية إلى إدارة الأهلي لتفرغه للرد على مرتضى منصور.

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