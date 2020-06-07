بالصور.. جريميو يُهدد اتحاد جدة بطلب عاجل إلى الفيفا

طالب نادي جريميو البرازيلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالسرعة في إصدار قراره بشأن الشكوى التي تم تقديمها ضد نادي اتحاد جدة السعودي؛ بسبب وجود أموال مستحقة من صفقة بيع الحارس مارسيلو جروهي إلى العميد في عام 2019.

وكانت الإدارة القانونية في جريميو قد رفعت دعوى قضائية ضد اتحاد جدة؛ من أجل الحصول على مبلغ قدره 1.3 مليون يورو، وهي قيمة آخر دفعتين من صفقة بيع جروهي، التي بلغت بشكل إجمالي 2.7 مليون يورو.

استعجال لن يُفيد

وبحسب مصادر قانونية، فإن طلب جريميو لا يدعمه لوائح فيفا، ولا توجد مادة تتيح لأي نادٍ المطالبة بسرعة إصدار الأحكام في قضايا النزاع.

وكان جروهي قد غادر جريميو بعد 19 عامًا مع النادي، ولعب خلال هذه الفترة أكثر من 400 مباراة، وفاز بسبع بطولات، أبرزها كأس البرازيل عام 2016، وكأس ليبرتادوريس عام 2017.

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ويواصل النادي البرازيلي العمل للحصول على مزيد من الموارد المالية في عام 2020 الحالي، والذي شهد جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم، وتسببت في أزمات مالية لدى أكبر الأندية العالمية.

كان نيستور هاين، المدير القانوني لنادي جريميو، قد أكد في تصريحات صحفية أنهم يأملون في الحصول من الاتحاد السعودي على مبلغ 1.3 مليون يورو، مصحوب بالتعويض بسبب التأخر في السداد.

جروهي مع الاتحاد

وانضم جروهي صاحب الـ33 عاماً لصفوف الاتحاد في يناير 2019 قادماً من جريميو البرازيلي، ويرتبط بعقدٍ مع “العميد” حتى يونيو 2022 المقبل.

وشارك الحارس البرازيلي مع الاتحاد في 11 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري (9 في الدوري السعودي وإثنتين في كأس الملك).

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