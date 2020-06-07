عمر السومة يتكفل بأحد أندية الدوري السوري

تدخل نجم منتخب سوريا ونادي أهلي جدة السعودي “عمر السومة” لمساعدة الفريق الذي نشأ وترعرع فيه “الفتوة” من أجل مواصلة المنافسة أمام الساحل وجبلة والنواعير على البقاء.

وكشفت تقارير صحفية سورية صباح اليوم الأحد 7-6-2020، تكفل عمر السومة بعقود لاعبي نادي الفتوة، وتسديد جميع المستحقات المالية للاعبيه حتى نهاية الموسم الحالي، كي لا يتأثر الفريق من الناحية النفسية ويخسر صراع البقاء.

وتعرض الفتوة لهزيمة قاسية أمام حطين في الجولة 18 من الدوري السوري الممتاز الأسبوع الماضي، وأمام الفريق مواجهة صعبة أمام الطليعة صاحب المركز التاسع يوم غد الاثنين في الجولة 19.

وفي جعبة الفتوة 15 نقطة في المركز الـ 11، بفارق 6 نقاط عن الطليعة صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السوري.

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وتعيش أندية الدوري السوري أزمات مالية طاحنة منذ توقف النشاط الرياضي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويخشى عمر السومة أن تؤثر تلك الأزمة بالسلب على فريق طفولته وتؤدي إلى هبوطه.

وقضى عمر السومة أربعة مواسم متتالية مع نادي الفتوة في الفترة من 2007 حتى 2011، ليرحل بعدها إلى نادي القادسية الكويتي والذي دافع عنه لمدة ثلاثة مواسم.

وانتقل اللاعب المولود في أكبر مدن شرق سوريا “دير الزور” في صيف 2014 إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي، ليكتسب هناك شهرة غير عادية.

وسجل عمر السومة ما مجموعه 116 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين في 124 مباراة رفقة أهلي جدة.

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