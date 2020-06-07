وكيل أشرف بن شرقي يكشف حقيقة الشرط الجزائي

نفى وكيل مهاجم الزمالك المغربي “أشرف بن شرقي“، وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع ناديه، يمنحه حرية الرحيل عن الفريق في حالة سداده.

وشدد وكيل اللاعب المغربي “كريم بلق”، على عدم صحة ما يتردد عن رغبة أشرف بن شرقي في الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2020، استنادا على وجود شرط جزائي في عقده يسهل له مغادرة الفريق.

وتأتي تصريحات وكيل بن شرقي على عكس ما صرح به اللاعب خلال ظهوره في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي كشف من خلاله تضمن عقده مع الزمالك شرطا جزائيا.

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وانضم لاعب الوداد المغربي الأسبق “أشرف بن شرقي” إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2019 قادما من الهلال السعودي بعقد ممتد لثلاث سنوات.

وأنهى “كريم بلق” تصريحاته مؤكدا أن بن شرقي لن يرحل عن الزمالك رغم العروض التي تلقاها مؤخرا، مؤكدا أن اللاعب سعيد بتواجده مع الفريق.

ونجح بن شرقي في قيادة الزمالك لتحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وأيضا الفوز بلقب السوبر المحلي على حساب الأهلي، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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