بعد قرار فايلر.. مهاجم النجم “كريم العريبي” خارج حسابات الأهلي

كشف مسؤولو النادي الأهلي حقيقة المفاوضات مع مهاجم النجم الساحلي التونسي “الجزائري كريم العريبي”، لضمه خلال الميركاتو الصيفي 2020.
ونفى مسؤولو اللجنة الفنية بالأهلي ما تردد في بعض التقارير الصحفية المصرية والتونسية عن وجود اهتمام بمهاجم النجم الساحلي كريم العريبي.
وكانت تقارير صحفية تونسية ومصرية قد أكدت وجود اهتمام من جانب مسؤولي الاهلي والزمالك بشأن الحصول على خدمات مهاجم النجم الساحلي “الجزائري كريم العريبي”.
وشدد مصدر باللجنة الفنية بالأهلي على أن المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر رفض فكرة التعاقد مع لاعب عربي لدعم مركزي الجناح والمهاجم مفضلا ضم لاعب أفريقي في هذين المركزين.
ويحتل كريم العريبي صدارة هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية برصيد 10 أهداف سجلها مع النجم الساحلي الذي ودع البطولة من دور ربع النهائي على يد الوداد المغربي.
وكان رينيه فايلر قد طالب إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع الثنائي مهاجم مازيمبي جاكسون موليكا، وجناح صن داونز “جاستون سيرينو”، لكن الأول يرفض ناديه فكرة التخلي عنه لفريق داخل أفريقيا، والثاني مدد تعاقده مع ناديه.
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