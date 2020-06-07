رياضة | رين يحدد شرطه للتخلي عن كامافينجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر رين يحدد شرطه للتخلي عن كامافينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ريال مدريد لا يزال يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي نيكولو شيرا أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال كامافينجا وذلك من أجل التوصل لإتفاق على شروط لنجم الفرنسي الشخصية.

وأوضح نيكولو شيرا أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كامافينجا بعقد يمتد ل 5 سنوات بينما يشترط رين الحصول على 80 مليون يورو وأن يبقى نجمه في صفوفه في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وأشار نيكولو شيرا إلى أن الملكي يرغب في التعاقد مع النجم الشاب ليكون ضمن الفريق الأول الموسم المقبل، حيث أن النادي يراه بأنه البديل المثالي للنجم البرازيلي كاسيميرو.