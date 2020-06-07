رياضة | رسالة خاصة من أشرف بن شرقي لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من أشرف بن شرقي لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة لمتابعيه، خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر بن شرقي مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب : "كل شيء سيأتي.. فقط أعمل بجد.. تحلى بالإيمان.. وكن صبورا".

ويخضع بن شرقي لبرنامج تدريبي خاص، من اجل الحفاظ على حالته الفنية والبدنية خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بالتواصل مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.