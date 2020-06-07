رياضة | للخلف دُر.. الزمالك يتراجع عن ضم المثلوثي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر للخلف دُر.. الزمالك يتراجع عن ضم المثلوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية قرار مفاجئ بشأن ضم التونسي حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بضم حمزة المثلوثي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق الأبيض بالموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن مسئولو القلعة البيضاء قرروا التراجع عن فكرة ضم المثلوثي في نهاية الموسم الجاري.

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وأكدت التقارير أن الزمالك تراجع عن صفقة المثلوثي بسرب وجود أكثر من وكيل لاعبين يمثل اللاعب لذلك قرر النادي عدم استكمال المفاوضات.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم المثلوثي في الصيف القادم أبرزها نادي فنربخشه التركي الذي أظهر اهتمام كبير باللاعب.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع نادي الصفاقسي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع إلى أي نادي جديد يريده في الصيف مجانا.