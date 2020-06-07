رياضة | الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الزمالك من جديد في المنافسة على التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن انسحب النادي من قبل من الصفقة منذ فترة بشكل مفاجئ.

وتواصل أحد مسئولو الزمالك في الساعات القليلة الماضية مع أسامة جلال ليعرف موقفه من الانضمام إلى الأبيض في الصيف القادم.

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ولكن أكد أسامة جلال أنه لم يحسم مستقبله في الفترة المقبلة حتى الآن سواء بالاستمرار مع إنبي في الموسم القادم أو الرحيل عن النادي.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع أسامة جلال في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الدفاع في الفريق.