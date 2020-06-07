رياضة | نجم مانشستر سيتي مطلوب في الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي مطلوب في الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني دافيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي يحظى باهتمام أحد الأندية التي تنافس في بطولة الدوري القطري.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن الدحيل القطري يخطط لتقديم عرض مُغري لسيلفا من أجل التعاقد معه علمًا بأن عقده سينتهي مع مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا كان قد إنضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2010 قادمًا من فالنسيا الإسباني مقابل مبلغ 29 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيلفا خاض مع مانشستر سيتي 424 مباراة، سجل خلالهم 74 هدف وصنع 134 تمريرة حاسمة وحقق العديد من البطولات والإنجازات.