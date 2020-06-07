رياضة | المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، بالتعليق على احتفال قناة نادي الزمالك بمئوية الفريق البورسعيدي، بوجود صفقات تبادلية بين الفريقان الفترة المقبلة.

وقال "الخولي في تصريحات صحفية " : أن نادي المصري أسم كبير ويجب على جميع القنوات الاحتفال بمئوية تأسيس النادي، ونحترم مجلس إدارة نادي الزمالك ونشكر كل العاملين بالقناة بحرصهم على الاحتفال وتخصيص حلقة للفريق البورسعيدي.

وأضاف : هناك بعض الاعلامين تحدثوا أن احتفال قناة الزمالك بمئوية المصري، جاء تمهيدًا للتعاقد مع بعض اللاعبين أو حدوث صفقات تبادلية الأيام المقبلة، وهذا الأمر عاري تماما من الصحة.

وقد انتشرت بعض الأخبار خلال الايام القليلة الماضية، أكدت على وجود صفقات تبادلية بين نادي الزمالك ونظيره المصري، من اجل حصول الابيض على خدمات الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي.