رياضة | عرض أوروبي جديد يهدد صفقة الأهلي الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض أوروبي جديد يهدد صفقة الأهلي الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي عرض جديد خلال الأيام القليلة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر أحد أندية الدوري النمساوي رغبة في التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم ولكن لا يفضل النادي هذا العرض بشكل كبير.

Advertisements

وكانت بعض أندية الدوري الإماراتي والسعودي أيضا دخلت في مفاوضات مع باهر المحمدي في الفترة الماضية لضمه في الصيف.

يذكر أن النادي الأهلي هو أبرز المهتمين بضم باهر المحمدي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق ولكن نادي الإسماعيلي يعطل الصفقة ويرفض انتقاله للأحمر.

وكان نادي الإسماعيلي كان قد أكد أنه يرفض فكرة انتقال باهر المحمدي لأي نادي داخل الدوري المصري وأن الخيار الأول للنادي ليوافق على رحيله في الصيف هو أن يكون هناك عرض أوروبي لضمه.