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رياضة | تعرف علي المعلب الأقرب لاستضافة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف علي المعلب الأقرب لاستضافة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علي ملعب  العاصمة البرتغالية لشبونة  لإستضافة فعاليات دور الثمانية من النسخة المتوقفة حاليا لبطولة .

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن لشبونة تفوقت على مدن أخرى مرشحة أبرزها فرانكفورت وموسكو واسطنبول.

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وأشارت "بيلد" إلى أن البرتغال كانت من أقل الدول تضررا بأزمة فيروس على مستوى أوروبا وأن هذا العامل ساهم كثيرا في تفوقها على المدن الأخرى في الطريق نحو استقبال دور الثمانية من البطولة القارية.

وتمتلك لشبونة العديد من الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات والتي احتضنت قبل 16 عاما بطولة يورو 2004.

وقد يلجأ اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) لاستكمال مباريات الإياب في دور الستة عشر والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا، قبل إقامة دور الثمانية والمربع الذهبي من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت العادة.

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