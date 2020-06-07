رياضة | صفقة الزمالك المنتظرة.. ماذا قدم أسامة جلال مع إنبي والمنتخب الأوليمبي؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك المنتظرة.. ماذا قدم أسامة جلال مع إنبي والمنتخب الأوليمبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي، دائرة اهتمام النادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم دفاعات الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك أجري اتصالات مباشرة مع أسامة جلال لبحث إمكانية انتقاله للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي، في ظل ما يتردد عن توقف مفاوضات الأهلي معه لعدم رغبة السويسري فايلر مدرب الفريق الأحمر فى ضمه، وذلك رغم توقيعه في الموسم الماضي.

وأشارت التقارير أن مفاوضات الزمالك مع أسامة جلال مجرد مفاوضات شفهية، ولم يتقدم مسئولي القلعة البيضاء بعرض رسمي لضم اللاعب حتي الآن، في انتظار معرفة رأيه بخصوص ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد قبل الدخول في مفاوضات معه.

أرقام أسامة جلال مع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي:

أسامة جلال من مواليد 17 سبتمبر لعام 1997 في طنطا، ويبلغ عمره 22 عامًا، يُجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وخط الوسط المدافع، وتصل قيمته التسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 200 ألف يورو.

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بداية أسامة جلال كانت ضمن ناشئي فريق إنبي، وبعدها انتقل لصفوف بتروجيت عام 2017 على سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق البترولي لمدة عام قبل إعارته مجددًا لمصر المقاصة واستمر معه حتي يوليو 2018 قبل عودته لنادي إنبي مرة أخري العام الماضي.

شارك أسامة جلال في 29 مباراة خلال مسيرته مع الأندية (إنبي – بتروجيت – المقاصة)، بإجمالي دقائق لعب فعلية، 2202 دقيقة، وصنع هدف وحيد، وحصل على 5 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا خلال مشواره بالملاعب.

خاض المدافع الشاب 13 مباراة مع فريق إنبي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 923 دقيقة، صنع هدف وحيد، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

ولعب "جلال" دورًا هامًا في تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمتا في مصر العام الماضي، وساعد في تأهل الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في (طوكيو) العام المقبل.

وشار مدافع إنبي مع الفراعنة الصغار 16 مباراة (11 مباراة ودية – 5 مباريات رسمية)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1399 دقيقة، وسجل هدفين وحصل على إنذارين.