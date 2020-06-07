رياضة | عرض أوروبي جديد لضم بلدوزر الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض أوروبي جديد لضم بلدوزر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عروض أوروبية جديدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية بلجيكيه أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء تلقى عروض بلجيكيه في الفترة الماضية لضمه في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير أن كل من نادي جينت ونادي أندرلخت البلجيكيان يتنافسان على ضم مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الهجوم في فرقهم بالموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن مصطفى محمد لا يمتلك هذان العرضان فقط بل يملك عروض من الدوري الإسباني والدوري الأسكتنلدي أيضا.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم وعدم وجود بديل له.