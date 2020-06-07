رياضة | فايلر يجدد مطالبه بالتعاقد مع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يجدد مطالبه بالتعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بضم الأورجويانى سيرينو نجم فريق صن داونز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وجدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، مطالبه لإدارة التعاقدات بالفريق بحسم صفقة الأورجويانى سيرينو رغم تجديد تعاقده مؤخرا مع نادى صن داونز الجنوب إفريقى حتى 2023. Advertisements وطلب فايلر حسم صفقة اللاعب باعتباره سلاح هجومى مميزآ فى ظل إجادته اللعب فى 3 مراكز. ومنح فايلر الأولوية للاعب عند التعاقد مع مهاجم صريح، خاصة أن موقف رمضان صبحى لا يزال غامض بجانب القدرات التهديفية العالية للاعب والتى قد تجعله حلا مميزا.

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