رياضة | فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الأهلي في سد حاجاته في المراكز المطلوبة من أبنائه المعارين الذين تنتهي عقود إعارتهم نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد الأضرار المالية التي خلفت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يمتلك الأهلي 13 لاعبا معارا إلى عدد كبير من الأندية، واستقر السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على الأسماء العائدة خلال الموسم الجديد.

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حيث طلب إعادة لاعب الوسط أكرم توفيق المعار إلى الجونة، بالإضافة إلى محمد شريف المعار إلى إنبي، الذي يمتلك عدة عروض خارجية في الوقت الحالي، وأبلغ الإدارة بمناقشة تلك العروض، خاصة عرض الاتفاق السعودي.

كما تم الاستقرار على عودة صلاح محسن المعار لفريق سموحة، بالإضافة إلى أن عمار حمدي المعار لطلائع الجيش موقفه قيد الدراسة، بعد التألق اللافت خلال إعارته.

ويسود رأي داخل النادي الأهلي على أن تبرم إدارة القلعة الحمراء صفقة واحدة، قبل بداية الموسم المقبل.