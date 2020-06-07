رياضة | فايلر يرفض ضم نجم الدوري المغربي ويتمسك بطلباته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض ضم نجم الدوري المغربي ويتمسك بطلباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع مهاجم حسينية أغادير المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحفظ فايلر، على ضم المغربي كريم البركاوي، بعدما تم عرضه من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات، بسبب عدم اقتناعه بقدراته الفنية والتي لا تؤهله لقيادة الهجوم الأحمر بالموسم الجديد.

ويضع فايلر، الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، والأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن أولوياته للحصول على أحدهم بالميركاتو الصيفي.

وتلقى النادي الأهلي، عرضًا من أحد شركات التسويق، للتعاقد مع المغربى كريم البركاوى، لاعب فريق حسنية أغادير المغربى، تحسبًا لضمه بالموسم الجديد.

ويبحث النادى الأهلى عن ضم مهاجم قوى خلال الصيف المقبل، بناءً على وجهة نظر فنية من جانب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، في ظل مشاركته لأكثر من بطولة سواء محلية أو إفريقية.

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وواصل السويسري فايلر، ضغطه على إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي تراجع بشكل ملحوظ في الصفقة، بسبب طلبات ناديه المادية، حيث يرغب في جني مليوني دولار، من وراء بيع اللاعب، خاصةً في ظل تلقيه عروض خليجية وأوروبية.

وأصر المدرب السويسري فايلر، على شرطه بالتعاقد مع اللاعب رغم المغالاة المادية، لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

وظهر المهاجم الكونغولي بمستوى مميز مع فريقه خلال الفترات الماضية، ما جعله مطمع للعديد من الأندية أبرزها الدوري الفرنسي.