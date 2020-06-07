رياضة | ريال مدريد يتلقى صدمة قبل استئناف الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى صدمة قبل استئناف الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني يعاني من إصابة جعلته يغيب عن تدريبات الفريق الجماعية يوم أمس السبت.

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وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جاريث بيل يعاني من حمل زائد على العضلات بينما لن يُصدر النادي أي بيان رسمي حول إصابته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أجرى مباراة تدريبية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وذلك ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل غاب عن هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ومن المتوقع أن يعلن الملكي طبيعة إصابة جاريث بيل إذا كانت الإصابة خطيرة.