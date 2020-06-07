بايرن يثأر من ليفركوزن ويقترب أكثر من لقب البوندسليغا

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إيمري جان يسجل هدف دورتموند الوحيد.

في عقر دار مضيفه وبمهرجان أهداف ثأر بايرن لهزيمتين بالدوري أمام ليفركوزن، ليواصل زحفه نحو لقب البوندسليغا للعام الثامن تواليا. وفي مباريات أخرى فاز ماينز على فرانكفورت وتعادل لايبزيغ مع بادربورن وهوفنهايم مع دوسلدورف.

واصل بايرن ميونيخ تقدمه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي إثر تغلبه على مضيفه فريق باير ليفركوزن 4 / 2 اليوم السبت (السادس من يونيو/ حزيران 2020) في الجولة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح باير ليفركوزن التسجيل عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو في الدقيقة التاسعة ثم رد بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف سجلها كينغسلي كومان وليون غوريتسكا وسيرج غنابري في الدقائق 27 و42 و45. وفي الشوط الثاني، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 66 ثم اختتم البديل فلوريان ريتشارد فيرتز التسجيل بالهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 89. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وبات بايرن ميونخ بحاجة إلى ست نقاط فقط خلال المباريات الأربع المتبقية، بغض النظر عن نتائج منافسيه، ليحسم لقب البوندسليغا للمرة الثلاثين في تاريخه.

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في المقابل عزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثاني بالدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون مقابل. وجاءت المباراة متواضعة المستوى وافتقد بوروسيا دورتموند حدته الهجومية المعهودة كما أخفق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وندرت الفرص التهديفية الحقيقية، لكن دورتموند نجح في حسم النقاط الثلاث بهدف وحيد سجله إيمري جان في الدقيقة 58.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ، وبفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 38 نقطة في المركز التاسع. وفي المباريات الأخرى التي جرت اليوم بالجولة نفسها، أهدر لايبزيغ فرصة لانتزاع المركز الثاني، ولو لساعات قليلة، بعدما تعادل على ملعبه أمام بادربورن 1 / 1 ، حيث رفع لايبزيغ رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث مقابل 20 نقطة لبادربورن في المركز الثامن عشر الأخير. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز لايبزغ بهدف سجله باتريك ستشيك في الدقيقة 27، لكن بادربورن خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق كريستيان ستروديك.

وتغلب ماينز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر ويعزز آماله في تفادي الهبوط، بينما تجمد رصيد آينتراخت عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر. وافتتح موسى نياخات التسجيل لماينز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ثم أضاف بيير كوندي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 .

وأفلت فورتونا دوسلدورف من الهزيمة على ملعبه أمام هوفنهايم وتعادل معه 2 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 43 نقطة لهوفنهايم في المركز السادس. وتقدم دوسلدورف بهدف سجله روين هينينغز في الدقيقة الخامسة ثم رد هوفنهايم بهدفين سجلهما مؤنس دبور وستيفن زوبير في الدقيقتين 16 و61 قبل أن يدرك هينينغز التعادل لدوسلدورف في الدقيقة 76. وعانى هوفنهايم من النقص العددي في صفوفه بعد طرد بينيامين هوبنه في الدقيقة التاسعة.