شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يتعادل مع يونيون ويواصل غيابه عن الانتصارات لـ12 مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز شالكه هدفه الثاني في آخر خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مستضيفه يونيون برلين يوم الأحد لكنه عادل رقمه القياسي السلبي بغيابه عن الانتصارات للمرة 12 على التوالي.

وفشل شالكه، الذي كان ينافس على بلوغ دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الموسم، في الفوز منذ 17 يناير وظل في المركز العاشر وله 38 نقطة. وقفز يونيون إلى المركز 13 برصيد 32 نقطة.

وبدأ صاحب الأرض بقوة وحصل على ثلاث فرص قبل أن يستلم روبرت أندريش تمريرة أنطوني أوجاه ويهز شباك ألكسندر نوبل من وضع انفراد في الدقيقة 11. وواصل يونيون ضغطه على شالكه لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عكس مجريات اللعب بتسديدة منخفضة من جونجو كيني المعار من إيفرتون. وأنقذ نوبل مرماه في الدقيقة 87 من محاولة كيفن شلوتربيك من مدى قريب.

ويتصدر بايرن ميونيخ المسابقة برصيد 70 نقطة متقدما بسبع نقاط على بروسيا دورتموند قبل أربع جولات من النهاية.