شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على صحة الكابتن فتحي نصير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على صحة الكابتن فتحي نصير، مدرب منتخب مصر الأسبق، والمحلل الكروي الكبير، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.
وأعرب الكابتن الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن فتحي نصير، وأن يتجاوز هذه الأزمة التي ألمَّت به، ويعود بموفور الصحة والعافية إلى أسرته ومحبيه.
ويكن رئيس النادي تقديرًا خاصًّا للكابتن فتحي نصير، الذي يعد أول من تدرب تحت قيادته في قطاع الناشئين بالأهلي رفقة الكابتن مصطفى حسين «أبوالأشبال»، رحمة الله عليه.
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