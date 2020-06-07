شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: مادة خاصة بحقوق الإنسان في لائحة اتحاد الكرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف «علي» أن جائحة «كورونا» تسببت في تأخير اجتماع الجمعية العمومية في أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات، كما أنه ليس من السهل تنظيم المناقشات عبر التطبيقات الإلكترونية لأسباب تقنية مع هذا العدد الكبير من الأعضاء.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن اللائحة الجديدة، ستتضمن مادة عن حقوق الانسان.

وأوضح «علي» في تصريحات على قناة «صدى البلد» نقلها الموقع الرسمي للجبلاية، أن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.

وتابع: «الفيفا يلزم الاتحاد بوجود هذه المادة عند تعديل لائحتها الجديدة ضمن مواد آخرى، بعكس بعض المواد التي لا تكون غير ملزمة ويكون للاتحادات والجمعيات العمومية الحق في تعديلها».

وأشار إلى أن هناك مادة آخرى تتحدث عن العلاقات الدولية، فالاتحاد الدولي يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الدولية بين الاتحادات الأهلية، وهو ما يعزز بشكل مباشر العلاقات بين الشعوب المختلفة، ويعمل على نشر السلام في العالم وهي رسالة سامية للرياضة.

وواصل: «هناك مادة كذلك عن الحيادية والاستقلال المؤسسي، وهي تعني أن الاتحادات لها استقلالية خاصة، ولكن في ضوء القانون الخاص بالدولة، ولذلك الفيفا عند مراجعته اللائحة قام بترجمة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017».

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وقال إن الخطاب الأخير الذي وصل من «الفيفا» الخاص بعودة النشاط الرياضي، أشار إلى أن ذلك يحدث وفقًا لقرارات خاصة بالدولة.