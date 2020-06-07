شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلي يجهز بديل فايلر تحسبا لرحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى "لايف اليوم السابع "، عن أن هناك حالة من القلق داخل النادي الأهلي في ظل مماطلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ملف تجديد عقده، واصراره على السفر لبلده سويسرا اولا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد، رغم اعلانه في وقت سابق رغبته في الاستمرار.

وتابع شبانة فى تصريحات عبر برنامج " مع شبانة على صفحات اليوم السابع، أن فايلر يرفض التحدث مع أسرته بالفيديو كونفرنس لاتخاذ القرار، متمسكا بالسفر فور فتح المجال الجوي لاخذ راي اسرته قبل التجديد بشكل رسمي.

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وأضاف شبانة فى لايف اليوم السابع، أن أسباب فايلر لم تقنع إدارة الأهلي خاصة وأنها تعلم تلقيه العديد من العروض المغرية سواء من الخليج أو من أوروبا، لتبدأ الإدارة بالفعل في وضع سيناريوهات بديله تحسبا لرحيله تتمثل في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين اجانب تمهيدا للتعاقد مع احدهم حال رحيل فايلر وتراجعه عن تجديد عقده.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.