شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: محمد صلاح كان سببا في انضمامى للمنتخب في الجابون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان السبب الرئيسي في سفره مع المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية بالجابون، مشيرا إلى أنه "حصل على مكافأة الفوز مثل باقي لاعبي المنتخب رغم عدم وجوده بالقائمة.
أكد نجم لاعب الزمالك السابق، أن فترته داخل القلعة البيضاء، تحت قيادة المدرب البرتغالي فيريرا، كانت الأهم في مسيرته.
وأكد طلبة أن طارق حامد من أهم اللاعبين في نادى الزمالك موضحا أن في حال غسابه يتأثر مستوى الفريق الأبيض بالسلب.
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