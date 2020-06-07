شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: الزمالك قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة طلبة نجم الزمالك الأسبق إن الفريق الأبيض قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية خاصة أنه يمتلك عناصر قوية. وتحدث طلبة خلال حواره على قناة الزمالك عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قائلا:" كارتيرون مدرب ذكى وفنياته عالية ووشه حلو على الفريق الأبيض". وأكد طلبة أن طارق حامد من أهم اللاعبين في نادى الزمالك موضحا أن في حال غسابه يتأثر مستوى الفريق الأبيض بالسلب. Advertisements أوضح طلبة أن فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك هو أفضل مدرب عمل تحت قيادته نظرا لتعامله مع اللاعبين بميزان واحد مؤكدا أن سبب في حب اللاعبين لبعضهما البعض.

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