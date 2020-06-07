شكرا لقرائتكم شاهد.. عمرو جمال يخطف الأضواء بسيارة "BMW" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، الأضواء بعد قيادته سيارة فارهة من نوع "BMW"، حيث قام عمرو جمال بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على "إنستجرام" خلال قيامه بالجلوس على مقعد القيادة، ثم انطلق بالسيارة التى تشبه فى تصميمها "الطائرات".

وعن رحيله من الأهلى، قال عمرو جمال: "رحلت عن الأهلى إلى جنوب أفريقيا لأنى شعرت أنى لن أكون رقم واحد، والدورى الجنوب أفريقى قوى جدا والملاعب كلها على مستوى عالٍ، وقدمت أول 6 أشهر على أكمل وجه وكنت هداف بيدفيست وسجلت 8 أهداف وتوجت بأول ألقابهم فى الكأس".

وأوضح الغزال: "سبب تغيير الحال هو عندما حصلت عرض فى روسيا وكنت حابب أروح قبل مونديال 2018، ولكن مدرب بيدفيست رفض وقالى إحنا محتاجينك فحس أنى أضيقت، فتغير معايا لأنه عنصرى وأهاننى وهددنى بعدم اللعب فى كأس العالم أو العودة للأهلى وجمدنى".

Advertisements

وكشف مهاجم طلائع الجيش أن كثرة تغيير المدربين فى الأهلى أثر كثيرا على مشوارى مع النادى، قائلاً: "كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".

وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: "اتخضيت لما عماد متعب قال: (الوحيد اللى كنت أقعد احتياطى له هو عمرو جمال)، وهو مثلى الأعلى فى مصر لأنه متكامل".