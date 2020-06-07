شكرا لقرائتكم شاهد.. وليد سليمان يستعرض مهاراته في حديقة المنزل استعدادا لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وليد سليمان صانع ألعاب نادي الأهلي، على استعراض مهاراته في حديقة منزله، خلال خوضه تدريبات داخل المنزل بفترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وشارك سليمان جمهوره، بمقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ظهر خلاله وهو يستعرض مهاراته ، معلقا علي الفيديو : "يومكم نشاط".

وتصدر وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، قائمة هدافي القلعة الحمراء، خلال النصف موسم الذي تم خوضه حتى الآن في مسابقة الدوري العام، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث نجح رينية فايلر في تطوير أداء أكثر من لاعب بالقلعة الحمراء منذ تولي مسئولية الأهلي في بداية الموسم.

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وكان وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، قد تفاصيل انتقاله للفريق الأحمر، بعد الكثير من المحاولات مع نادى إنبى، مشددًا على أن الأوضاع المادية التى تغيرت فى قطاع أندية البترول كانت سببًا قويًا فى الموافقة على رحيله، قائلاً: "أصبح هناك اتجاه فى إدارة الكرة وقتها بالاستجابة للعروض القوية لرحيل اللاعبين، بالإضافة إلى الحالة النفسية والضغوط التى أصبحت بها".

أضاف وليد سليمان، خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورت 2، كنت مضغوط بشكل كبير خلال الفترة الماضية قبل تجديد عقدى مع الأهلى، خاصة أن كل دقيقة كانت تحسب علىٌ فى الملعب، وكان لابد أن أبذل جهد كبير بسبب تواجد السويسرى رينيه فايلر، فى القيادة الفنية للقلعة الحمراء، قائلاً: "فايلر مدرب جديد ولا يعرف اللاعبين فكنت مضغوط لأن هذه الفترة فترة تجديد عقدى، كنت أريد أن أثبت نفسى وفايلر قال لنا أنا لن أعترف بأسماء اللاعبين الكبار سأعترف بالمجهود فى الملعب فقط".