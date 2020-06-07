شكرا لقرائتكم حمادة طلبة يهاجم حسام حسن: كان أقوى من إدارة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة طلبة نجم الزمالك الأسبق إن حسام حسن مربه السابق في المصري البورسعيدى كان صوته أقوى من الإدارة.

وحكى حمادة طلبة خلال حواره لقناة اون سبورت واقعة عن إدارة النادى المصري قائلا :"مجلس إدارة المصري بعت جواب للمنتخب وقالهم انى مش ملتزم ومش بدرب وكانوا عايزين يضرونى".

تابع طلبة :"حسام حسن أكثر مدرب تعرضت معه للظلم (في المصري البورسعيدي)، وكان سببا رئيسيا في استبعادي من قائمة المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية بالجابون، بعد خطاب أرسله للجهاز الفني للمنتخب، بقيادة هيكتور كوبر، يؤكد أنني غير ملتزم في التدريبات".

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وأكد طلبة أن طارق حامد من أهم اللاعبين في نادى الزمالك موضحا أن في حال غسابه يتأثر مستوى الفريق الأبيض بالسلب.

أوضح طلبة أن فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك هو أفضل مدرب عمل تحت قيادته نظرا لتعامله مع اللاعبين بميزان واحد مؤكدا أن سبب في حب اللاعبين لبعضهما البعض.