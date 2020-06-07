شكرا لقرائتكم رواتب اللاعبين أزمة تهدد استقرار فريق مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاني فريق مصر للمقاصة من أزمة مالية تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، ويسعي لاعبو المقاصة في الوقت الحالي للبحث عن عروض في اندية أخرى للرحيل عن النادي وفسخ التعاقد مع إدارة مصر للمقاصة بسبب عدم الحصول علي رواتبهم لفترات طويلة قبل انتشار فيروس كورونا وتجمد النشاط، وتبحث إدارة النادي في الوقت الراهن علي حل للخروج من الازمة الحالية خاصة ان الموسم الحالي يعاني شبح الإلغاء وفي تلك الحالة فان النادي سيقع في ازمة كبري قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى طلب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، من اللاعبين ضرورة عمل قياسات وزن يومية وإرسالها إلي الجهاز الفني لإجراء تعديلات فورية علي برنامج التدريب وفقا لوزن كل لاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا، ويعقد الجهاز الفني اجتماعا مع لاعبي الفريق بصفة دورية للحديث عن الأزمات والعقبات التي يواجهها اللاعبون خلال الفترة الحالية في محاولة من الجهاز الفني للتواجد دائما مع اللاعبين في أزماتهم.