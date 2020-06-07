شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: فيريرا لا يعوض وأحدث طفرة في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة طلبة نجم الزمالك الأسبق إنه تربطه علاقة جيدة بجمهور الفريق الأبيض موضحا أنه حزن لرحيله عن ميت عقبة لافتا إلى أنه يشكر مشجعى الأبيض على الدعم والمؤازرة.

أكد طلبة خلال حواره لقناة الزمالك أن النادى الأبيض له دورا كبيرا في انضمامه لمنتخب مصر وسبب كبير في شعبيته موضحا أن الأنتماء شيء مهما في الوقت الذى أصبحت فيه عصر المادة كل شيء.

أوضح طلبة أن فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك هو أفضل مدرب عمل تحت قيادته نظرا لتعامله مع اللاعبين بميزان واحد مؤكدا أن سبب في حب اللاعبين لبعضهما البعض.