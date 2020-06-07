شكرا لقرائتكم شبانة: أبو ريدة يقود مخطط الأندية ضد اللجنة الخماسية لإقامة الانتخابات في أسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، عن أن هناك اتصالات مكثفة بين الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي – فيفا- من أجل إنهاء عمل اللجنة الخماسية الحالية في 31 يوليو المقبل كما حدد فيفا من قبل وعدم المد لهم سنة جديدة كما يتردد.

وتابع محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانة " فى لايف اليوم السابع : " العلاقة بين الأندية و اللجنة الخماسية غير جيدة وهو الأمر الذى دفع الأندية للجوء إلى شخص بحجم هاني أبو ريدة و المرشح الأقوي لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.

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وأضاف الناقد الرياضى محمد شبانة، أن هاني أبو ريدة طلب من بعض الأندية عمل خطابات بصييغة معينة وتم ارسالها إلي سكرتير الاتحاد الأفريقي وتضمنت المطالبة بإنهاء عمل اللجنة في 31 يوليو والدعوة لانتخابات في أسرع وقت.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.