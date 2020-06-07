شكرا لقرائتكم تعرف على شروط فايلر في صفقات الأهلي الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة شروط طلب توافرها في أي لاعب يتم التعاقد معه خاصة خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة يأتي في مقدمتها صغر السن والقدرة على اللعب في أكثر من مركز وكذلك السرعة والقدرة على إستغلال الرأس والقدم في التسجيل إذا كان يلعب في النصف الهجومي من الملعب وهو المركز الذي يبحث دائماً فايلر عن تدعيمه وإضافة العديد من العناصر له ، حيث أوصى المدير الفني بضم جناح ومهاجم للفريق دون أن يتحدث عن تدعيم مراكز أخرى في الفريق ، وناقش فايلر هذه الشروط خلال جلستته الأخيرة مع مسئولو النادي خلال تجميد النشاط الرياضي حالياً على خلفية "جائحة" كورونا.

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فيما طمأن محمود الخطيب، رئيس النادى ، رينيه فايلر بشأن استعداد النادى لعودة التدريبات والنشاط الرياضى، حال صدور قرار رسمى من الدولة بعودة الفرق الرياضية للتدريبات بعد فترة طويلة من التجميد بسبب فيروس "كورونا"، وشدد رئيس النادى للمدير الفنى خلال الجلسة التى جمعتهما أن الدولة المصرية ترغب فى استئناف النشاط الرياضى ولا يوجد قرار رسمى أو تصريحات من مسئولين فى الدولة بشأن إلغاء الموسم الحالى، وأوضح الخطيب لرينيه فايلر أن النادى جاهز لاستئناف التدريبات حال عودتها منتصف يونيو الجارى من خلال خطة طبية مُحكمة يتم الإعداد لها حالياً.

كما طمأن محمود الخطيب رينيه فايلر بشأن تحركات الاهلي لضم أكثر من لاعب محلى وأجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لرؤية الجهاز الفنى وإحتياجات الفريق، وأكد رئيس الأهلى للمدير الفنى أن النادى يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق، سواء كانوا فى الدورى المصرى أو خارجه، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس، الجمعة، بمقر النادى بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الأدارة الحمراء فى إستغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" فى الوقوف على احتياجات الأهلى للموسم المقبل.